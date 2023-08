Inter, senti Tuchel: “Pavard ha chiesto la cessione troppo tardi, dobbiamo pensare a noi”

L’Inter e Pavard vogliono unirsi in matrimonio per il futuro, ma c’è una terza parte che si è messa in mezzo e che non ha nessuna voglia di mettersi da parte. La terza parte è Thomas Tuchel che rappresenta il Bayern Monaco, club che potrebbe decidere di non lasciare partire il terzino francese. In conferenza stampa Tuchel ha spiegato i motivi.

Le parole di Tuchel: “Ha chiesto di andare via, ma la richiesta è arrivata molto tardi. Questo è un punto, poi va considerata la situazione contrattuale. La cosa mi ha sorpreso un po’, dobbiamo pensare agli interessi del nostro club quindi deve arrivare l’offerta giusta, così come dobbiamo avere noi il tempo di riuscire a trovare un sostituto. Per ora continuerò a lavorare con lui”.