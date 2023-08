Atalanta-Frosinone, Di Francesco: “Gara difficile. Cheddira? Potrebbe anche partire titolare”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta: “Affrontiamo una delle squadre più fastidiose tattcamente, bisognerà essere bravi a leggee ogni movimento. Col Napoli siamo stati in partita per 75 minuti e abbiamo creato delle difficoltà ai nostri avversari, quindi sono fiducioso. Sarà una gara difficile contro una formazione con un grande allenatore e calciatori importanti”. In settimana è stato annunciato e presentato Walid Cheddira, che si candida per l’esordio: “E’ tra i convocati, quindi come tutti gli altri potrebbe anche giocare dal primo minuto”.Infine, parla della squalifica di Turati: “E’ un portiere forte, ma abbiamo un sostituto all’altezza. Ha commesso un errore da cui può crescere”.