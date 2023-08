Lukaku alla Roma, Sky: “Contatti ufficiali con il Chelsea, in serata blitz a Londra per chiudere”

“Contatto ufficiale con il Chelsea per Lukaku. Possibile blitz della dirigenza giallorossa a Londra in serata per trovare l’accordo”. Lo ha scritto su Twitter l’esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, raccontando dunque di una trattativa ufficialmente nata per portare Romelu Lukaku alla Roma. L’attaccante, ai margini del progetto al Chelsea, potrebbe dunque trasferirsi alla corte di Mourinho.

AGGIORNAMENTO ORE 15.20 – Come riferisce l’Ansa, Ryan Friedkin e Tiago Pinto sono già partiti da Ciampino con un volo privato, direzione Londra, per trattare col Chelsea di persona e portare Lukaku in giallorosso.