Inter, screzio tra Brozovic e Onana durante il torello in allenamento

Animi accesi quest’oggi ad Appiano Gentile durante l’allenamento della vigilia da parte dell’Inter in vista della gara di domanica contro il Benfica. Piccolo screzio durante il torello tra André Onana e Marcelo Brozovic, dovuto ad contrasto che probabilmente non è piaciuto al croato, colpito dall’estremo difensore che stava cercando di rubargli il pallone. Cose che succedono, ma sono in ogni caso dovuti intervenire D’Ambrosio e Lukaku per dividere fisicamente i due protagonisti e riportare la situazione alla normalità.