Milano-Cortina 2026: ok unanime del CDA a bilancio e al progetto Fiera Rho

Milano-Cortina work in progress. Così si potrebbe sintetizzare tutti i progetti che si andranno a specificare nei prossimi mesi. Il Consiglio d’Amministrazione, composta da rappresentanti del Governo italiano, delle Città di Milano e Cortina d’Ampezzo, delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, insieme al mondo dello sport olimpico e paralimpico e ai membri effettivi italiani del Cio, hanno proiettato il loro sguardo e poi assenso verso Fiera Rho Milano come ambiente centrale per l’evento del 2026. La proposta milanese, interamente finanziata da capitali privati, ha evidenziato, oltre al vantaggio della continuità territoriale con gli altri siti di gara del mondo del ghiaccio, eccezion fatta per il curling, una significativa e maggiore concretezza unita a un abbattimento dei costi operativi.

La venue di gara per la disciplina dello speed skating in questa occasione esisterà per la sola durata delle competizioni. In un nota del CDA sintetizza la scelta: “La Fondazione Milano Cortina 2026 inizierà immediatamente una collaborazione con International Skating Union (ISU) per realizzare il progetto tenendo in considerazione tutti i requisiti tecnici richiesti. Il voto di oggi è il risultato del lavoro di analisi approfondita in tutti i dettagli disponibili di entrambi i dossier. La decisione presa oggi dal CDA, a seguito delle indicazioni emerse dalla Cabina di Regia, tiene conto di alcuni elementi fondamentali: le esigenze tecniche del Comitato Organizzatore; l’esperienza di atleti, staff e spettatori; la tempistica molto serrata in cui bisogna agire; la legacy che il progetto lascerà alla Città di Milano“.