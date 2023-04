Psg, divorzio con Galtier a fine stagione. Il club pensa a Mourinho

Sembra poter esserci una nuova pretendente ai servizi di Josè Mourinho. Il PSG, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, sta infatti pensando all’attuale tecnico della Roma per il futuro della sua panchina. Il divorzio con Christophe Galtier da parte del club parigino è dato per certo e il portoghese figura nella lista dei possibili successori, anche potendo contare sulla presenza di Luis Campos in dirigenza. Nelle scorse settimane il nome di Mourinho era stato accostato anche al Chelsea.