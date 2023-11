Inter qualificata agli ottavi di Champions e al Mondiale per Club: ecco quanto guadagna

L’Inter con la vittoria ai danni del Salisburgo non solo conquista aritmeticamente l’accesso agli ottavi di finale della Champions League 2023/2024, ma prenota anche un posto per il nuovo Mondiale per club in programma nel 2025. Con gli ottavi raggiunti, nelle casse della squadra nerazzurra entrano 9,6 milioni di euro di premi, che si aggiungono ai 15,64 milioni presi accedendo alla fase a gironi più 2,8 milioni per ciascuna vittoria conseguita finora e 930 mila euro per il pareggio finora ottenuto contro la Real Sociedad. E ovviamente potrà incrementare nel corso delle prossime due partite.

Inoltre, grazie ai punti per il ranking incamerati finora, la squadra di Simone Inzaghi è infatti certa di finire tra le migliori otto nella classifica che prende in considerazione i risultati che vanno dal 2021 al 2024 e che qualifica al Mondiale per Club 2025. Forte del bottino conquistato la scorsa stagione con la finale, l’Inter con questo passaggio del turno prenota il volo per gli Stati Uniti. Secondo indiscrezioni, si parla di un montepremi record da 2,5 miliardi di dollari da dividere tra le 32 partecipanti. Le finaliste del torneo potrebbero arrivare a guadagnare circa 100 milioni di dollari.