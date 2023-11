Pagelle Salisburgo-Inter 0-1: voti e tabellino Champions League 2023/2024

Le pagelle di Salisburgo-Inter 0-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quarta giornata di Champions League 2023/2024. Tanta intensità e poche occasioni per i nerazzurri, che però nel finale riescono a ottenere un calcio di rigore, evidente, sul tiro di Barella intercettato da Bidstrup, dal dischetto va Lautaro e non sbaglia per la qualificazione. Di seguito ecco i voti ai protagonisti.

SALISBURGO (4-4-2): Schlager 6.5; Dedic 6, Baidoo 5.5, Pavlovic 6, Ulmer 5.5 (1’st Douath 6); Sucic 6, Bidstrup 5, Capaldo 6, Gloukh 6 (44’st Forson sv.); Konaté 6 (44’st Nene sv), Simic 6.5 (34’st Ratkov sv). In panchina: Mantl, Krumrey, Fernando, Diambou, Gourna, Morgalla. Allenatore: Struber 6.

INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 6.5 (1’st De Vrij 6), Acerbi 5.5, Bastoni 5.5; Darmian 6.5, Frattesi 5.5, Calhanoglu 5.5 (16’st Asllani 6), Mkhitaryan 6 (23’st Barella 6.5), Carlos Augusto 6 (42’st Dimarco sv); Thuram 6.5, Sanchez 6 (23’st Lautaro 7). In panchina: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Arnautovic, Klaassen, Stabile. Allenatore: Inzaghi 6.

ARBITRO: Gozubuyuk (Ned) 6.

RETE: 40’st rig Lautaro.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in discrete condizioni, circa 30.000 spettatori presenti. Ammoniti: Pavlovic, Gloukh, Bisseck, Calhanoglu. Angoli: 5-5. Recupero: 2′; 5′.