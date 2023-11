Highlights e gol Real Madrid-Braga 3-0: Champions League 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Parasiliti 1

Il video con gli highlights e i gol di Real Madrid-Braga 3-0, match valido per la quarta giornata di Champions League 2023/2024. Partita a senso unico in spagna, con i blancos sempre padroni del gioco. Al 6′ il rigore assegnato al Braga viene parato da Lunin. Djaló tira di destro nell’angolino in basso a sinistra, il portiere la blocca. Al 27′ arriva il vantaggio madrileno: Brahim Díaz tira di sinistro sotto la traversa, 1-0. Raddoppia Vinicius al 58′ con un tiro di destro da centro area, palla indirizzata nell’angolino in basso a sinistra, 2-0. Il tris arriva tre minuti dopo con Rodrygo che chiude la pratica del match, 3-0. Di seguito ecco le immagini salienti.