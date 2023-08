Inter, dal Portogallo: alzata l’offerta per Taremi, ma il Porto è irremovibile

Il principale obiettivo del mercato dell’Inter ora sembra essere Taremi. Il centravanti del Porto è uno dei pochi profili rimasti che piacciono a Simone Inzaghi, che dopo l’infortunio di Lautaro Martinez aspetta rinforzi in attacco. Il Porto però sembra avere altre idee: o 30 milioni o nulla.

Secondo quanto riportato da O Jogo l’avreInter bbe deciso di virare con forza sul centravanti del Porto, alzando di conseguenza l’offerta per il cartellino. Marotta, infatti, sarebbe arrivato fino a 25 milioni di euro per avvicinarsi alla richiesta del club portoghese. Niente da fare però. Infatti il Porto chiederebbe 30 milioni di euro su base fissa più bonus e non intende concedere sconti a nessuno. Per l’Inter, dunque, si prospetta un’altra strada in salita in attacco.