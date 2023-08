Tabellino Milan-Novara 4-2, amichevole estiva 2023

Ecco il tabellino e i marcatori di Milan-Novara, ultima amichevole pre-campionato per i rossoneri. La squadra di Pioli chiude la settimana con un ultimo test, a poche ore di distanza dal match contro l’Etoile du Sahel, vinto per 4-2. Due gol per tempo per il Diavolo: nel primo quarto d’ora a segno i ‘nuovi’ Chukwueze e Okafor, nella ripresa le firme di capitan Calabria e del giovane Colombo. Per gli ospiti i gol di Corti e Prinelli. Ecco il tabellino completo del match.

Milan (4-3-3): Mirante (46′ Lapo Nava); Calabria, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi; Musah (87’ Zeroli), Adli, Pobega; Chukwueze (87’ Chaka Traoré), Okafor (46′ Colombo), Romero. All. Stefano Pioli

Novara (3-5-2): Desjardins, Caradonna, Migliardi, Di Munno, Bonaccorsi, Scaringi, Fragomeni, Bagatti, Rossetti, Buric, Corti. All. Buzzegoli

Marcatori: 9′ Chukwueze, 14′ Okafor, 31′ Corti, 55′ Calabria, 82′ Prinelli, 88′ Colombo