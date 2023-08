Amichevole 2023, il Milan chiude con un 4-2 al Novara: in gol Chukwueze e Okafor

Il Milan manda in archivio il suo precampionato con una vittoria per 4-2 nell’amichevole contro il Novara. A poche ore di distanza dalla sgambata contro i tunisini dell’Etoile du Sahel, minutaggio anche per chi non è stato impegnato nel pomeriggio di sabato in vista dell’esordio in Serie A contro il Bologna previsto per il prossimo lunedì.

Pioli cambia completamente l’undici titolare rispetto all’amichevole del giorno precedente, e i volti nuovi si mettono subito in evidenza. L’uno-due rossonero tra 9′ e 14′ porta la firma di Chukwueze e Okafor. L’ex Villareal apre le danze mettendo a sedere Desjardins dopo un recupero alto, poi sfiora il raddoppio e sul tap-in si fa trovare pronto lo svizzero classe 2000. Dopo mezz’ora di pressing alto e buon ritmo, il Diavolo allenta la presa e il Novara ne approfitta per riaprire la sfida: al 31′ è Corti a bucare Mirante, dimenticato sulla fascia destra rossonera.

IL TABELLINO COMPLETO

Nella ripresa arrivo lo squillo del capitano Davide Calabria, come da tradizione nelle amichevole estive contro il Novara, con un gran sinistro da fuori per il 3-1 al 55′. Se sul versante offensivo gli uomini di Pioli riescono a creare tanto, da registrare qualche amnesia in difesa: all’82’ gli ospiti accorciano nuovamente le distanze con Prinelli, con Pobega che lascia lì la sfera dopo il cross di Donadio. All’88’, però, Lorenzo Colombo ristabilisce il +2 con un bel gol al volo dal limite dell’area.