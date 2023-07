Inter, Onana su Instagram: “Ogni vita ha una storia e ogni storia ha una fine… mai prendere in giro nessuno”

Il futuro di Andre Onana è sempre più in bilico. Ormai da settimane si rincorrono rumors sul corteggiamento da parte del Manchester United nei confronti dell’estremo difensore dell’Inter. Le prime offerte dei Red Devils non sono state accettate dalla dirigenza nerazzurra, ma sembra solo una questione di tempo: quando arriverà un rialzo da parte della società inglese, l’Inter è pronta a far partire il suo portiere. E intanto Onana su Instagram scrive: ““Ogni vita ha una storia e ogni storia ha una fine… mai prendere in giro nessuno”.