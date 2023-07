Tennis, Jenson Brooksby sospeso provvisoriamente: ha saltato tre controlli antidoping

Il tennista americano Jenson Brooksby ha rivelato di aver ricevuto una sospensione provvisoria per aver saltato tre controlli antidoping. “Questa sospensione provvisoria non è un riconoscimento che ho fatto qualcosa di sbagliato – ha postato Brooksby su Instagram -. Al contrario, confuto le accuse e attendo un arbitrato indipendente”. A proposito di uno dei controlli che, secondo le autorità dell’antidoping, avrebbe saltato, il 22enne giocatore, assicura di essere stato presente nell’albergo in cui, in precedenza, aveva dichiarato che sarebbe stato quel giorno. Ricordiamo che i tennisti son tenuti a comunicare eventuali loro spostamenti in anticipo in modo da poter essere sempre localizzati in caso di test a sorpresa. Alla trrza violazione si incorre nella sanzione. “Non ho mai saltato un test e non ho mai preso una sostanza vietata – le parole di Brooksby, al momento infortunato -. Sono stato testato molte volte, comprese tre volte dopo il mio intervento chirurgico nel marzo 2023. Ora non vedo l’ora di fornire prove e spiegazioni”.

