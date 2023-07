Milan, dalla Spagna: Morata sempre più vicino ai rossoneri

Potrebbe essere Alvaro Morata il rinforzo offensivo del Milan per la prossima stagione. Secondo il programma radiofonico spagnolo “El partidazo de Cope’, il centravanti dell’Atletico Madrid è sempre più vicino all’approdo in rossonero. Il classe 1992, già protagonista in Serie A in passato con la maglia della Juventus e accostato al Diavolo qualche estate fa, avrebbe già detto di sì al ritorno in Italia, esprimendo il proprio gradimento come unica destinazione possibile. Le trattative, stando a quanto raccontato dalle fonti spagnoli, sarebbero già in un punto molto vicino alla fumata bianca.