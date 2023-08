Il Report: “In Italia 10 milioni di appassionati di calcio femminile”

Sono 10.2 milioni gli appassionati italiani di calcio femminile. Lo si legge nella tredicesima edizione del ReportCalcio, pubblicato sul sito della Figc, in cui si analizza anche la crescita del movimento femminile. “In termini di fan base si stima che gli appassionati al calcio femminile in Italia siano 10,2 milioni; è prevista inoltre una crescita di 2,2 volte entro il 2033, fino a 22,6 milioni. Nello stesso periodo, il valore commerciale del calcio femminile italiano potrà crescere di 7,1 volte, passando dai 6,6 milioni di euro del 2021 ai 46,7 del 2033”, si legge nello studio. Inoltre nella dimensione sportiva, tra il 2008 e il 2022 le calciatrici tesserate per la FIGC sono quasi raddoppiate, passando da 18.854 a 36.552 (con un aumento di 10.000 unità nell’ultimo anno e una crescita di circa 9.000 tesserate rispetto alla rilevazione pre-pandemica). Sorridono anche le casse delle società. “Nel 2021-2022 è stato registrato un aumento dei ricavi da diritti tv della Divisione Calcio Femminile FIGC del 38% rispetto al ciclo dei diritti 19/20-20/21, mentre considerando gli accordi commerciali tra il 2020-2021 e il 2021-2022 è stato prodotto un aumento del 30% del valore delle sponsorizzazioni”, evidenzia il Report.