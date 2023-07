Inter Miami, accordo con Messi: il presidente Mas svela quanto guadagnerà

L’arrivo di Lionel Messi all’Inter Miami è qualcosa su cui Jorge Mas, proprietario della squadra che milita in MLS, lavora ormai da tre anni: “Abbiamo cominciato molti anni fa, con tante conversazioni con Jorge, il padre di Leo. Sono stato in Qatar per vederlo con la maglia dell’Argentina, ci abbiamo lavorato duro”. E sulla somma che percepirà l’attaccante, è stato proprio lui a dichiarare: “Annualmente circa 50-60 milioni, decisivo è stato anche il contributo di ‘Apple’ e della MLS”. La durata del contratto è ancora ignota.