Lutto a Modena: perde la vita un motociclista 41 enne

Lorenzo Rovatti, motociclista modenese, ha perso la vita all’ospedale Maggiore di Parma dove si trovava a seguito di un incidente in moto avuto sul circuito dell’Autodromo Varano de’ Melegari, nel Parmense. Il 41enne stava partecipando ad un evento aperto agli appassionati di motociclette, con prove libere all’interno della pista. Durante uno dei giri, la sua moto si sarebbe scontrata con quella di un altro partecipante e nonostante il soccorso immediato, è deceduto per i traumi riportati nell’incidente. L’altro motociclista coinvolto nello scontro non avrebbe riportato gravi conseguenze in seguito all’accaduto.