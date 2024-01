Inter, Marotta ricorda la scorsa Champions League: “Cavalcata inaspettata ma meritata, amaro in bocca per la finale”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport in occasione della trasmissione “Un anno di sport”, l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha ricordato la finale di Champions League raggiunta nella scorsa stagione: “E’ stata una cavalcata trionfale, inaspettata ma straordinariamente meritata poiché arrivata grazie alle vittorie ottenute contro avversarie di tutto rispetto. Resta il rammarico, com’è normale che sia, per aver perso una finale per 1-0, ma il margine rispetto al City è stato ridotto grazie a una prestazione alla pari. Onore ai vincitori; noi abbiamo disputato una Champions che ci ha lasciato l’amaro in bocca ma anche la consapevolezza di essere una squadra matura“.