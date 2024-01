Atalanta, Gasperini: “La Coppa Italia è importante per noi, con il Sassuolo sarà difficile”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a SportMediaset alla vigilia della sfida al Sassuolo di domani, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024.

“Per noi la Coppa Italia è importante, negli ultimi anni siamo andati in finale due volte e non siamo riusciti a vincerla, prenderemo questa partita con la giusta attenzione. Queste sono gare diverse da quelle in campionato perché ad eliminazione diretta e ci sono state già delle sorprese. Il Sassuolo non si sta ripetendo in campionato ma sta facendo buone gare, anche contro il Milan. Sarà difficile ma abbiamo fiducia“.

Gasperini spende anche un pensiero sul nuovo arrivato Hien: “Copre un settore dove nelle ultime settimane siamo stati in difficoltà, ci darà una mano importante e conosce bene il campionato italiano“.