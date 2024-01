Psg-Tolosa, Luis Enrique: “Non parlo del contratto di Mbappé. Qui per provare a vincere tutti i titoli”

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà il Psg opposto al Tolosa nella sfida che vale la Supercoppa di Francia. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di domani sera al Parco dei Principi, che per l’occasione sarà comunque neutrale almeno sulla carta.

Per il tecnico spagnolo si tratta della possibilità di vincere il primo titolo sulla panchina francese, che ha iniziato a occupare a inizio stagione. “Siamo molto motivati, alla fine siamo qui per provare a vincere i titoli di tutte le competizioni a cui partecipiamo – spiega – Sarebbe un grande risultato e un riconoscimento per quanto fatto dalla squadra e da mister Galtier lo scorso anno. Giocare una finale è sempre un buon modo per vedere come la squadra reagisce sotto pressione, potrebbe esserci utile anche per il futuro.”

Impossibile evitare le domande sul contratto di Mbappé, che adesso può accordarsi con qualsiasi squadra visto l’accordo con il Psg in scadenza a fine stagione. “Per me non si tratta di un argomento di cui parlare, non sono la persona giusta a cui chiedere queste cose. Continuerò a considerare Kylian un giocatore di questa squadra alla pari degli altri – prosegue Luis Enrique – Nel frattempo salutiamo l’arrivo di Lucas Beraldo, è il primo acquisto di questo mercato e vogliamo metterlo nelle condizioni migliori per potersi adattare a un nuovo calcio e a un nuovo continente. E’ un giovane interessante, con un gran futuro davanti. Sono sicuro che poco a poco saprà integrarsi in questa nuova realtà.”

Una battuta anche sul mancato arrivo del classe 2005 Gabriel Moscardo, altro brasiliano alle prese però con un problema al piede che richiederà un intervento chirurgico: “Non parlo dei giocatori che non sono del Psg. Il mercato è difficile, se ci saranno delle possibilità potremo valutare se intervenire o meno. Non mi riferisco solo al centrocampo.”