Inter, Marotta: “Gara con la Juventus? La affronteremo con calma”

Ora la pausa delle Nazionali, ma dopo la sosta sarà ancora di più Juventus-Inter. A preparare la partita sono state le dichiarazioni da parte dei diversi allenatori e di Giuseppe Marotta che ha parlato della prossima sfida all’Allianz Stadium.

Queste le parole di Marotta a margine di una lezione tenuta all’Università Bicocca di Milano agli studenti del Master in Management dello sport e degli eventi sportivi (Maspes): “Juve-Inter? È una partita di campionato che affronteremo con calma, è il bello di questa Serie A che è molto incerta, con calma affronteremo tutto. Non si finisce mai di imparare, da questo punto di vista siamo in una fase altamente interlocutoria ma la squadra sta rispondendo bene. L’allenatore è molto bravo, sa gestire molto bene le partite, anche in quelle molto difficili da sbloccare come quella di ieri emerge la compattezza, il sacrificio e la voglia di raggiungere il risultato“.