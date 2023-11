Spalletti: “Mi spiace vedere il Napoli così, sono molto legato a questi calciatori”

“Mi dispiace vederlo adesso così perché sono legatissimo a questi calciatori, so quanta passione ci mettono per far la loro professione“. Così Luciano Spalletti, allenatore della Nazionale e artefice dell’ultimo scudetto vinto dal Napoli, durante la cerimonia di premiazione della “Hall of Fame del Calcio Italiano” su Rai2, torna a parlare della sua ex squadra. “Dentro un club si ha la quotidianità, si ha la vita normale, c’è una relazione più profonda e diventa più facile modellare a proprio piacimento una squadra come la si vuole. Napoli? Un campionato come quello si può fare avendo grandi calciatori, la base è sempre il livello dei calciatori e nel Napoli c’erano calciatori fantastici che mi hanno dato la disponibilità per creare un corpo unico, lavorando con serietà alle mie richieste per diventare sempre migliori“, conclude Spalletti.