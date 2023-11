Vela, Europei Vilamoura 2023: Germani-Bertuzzi conquistano carta olimpica e argento nel 49erFX

In archivio gli Europei 2023 di Nacra 17, 49er e 49erFX, andati in scena a Vilamoura (Portogallo). Ottime notizie per l’Italia, che proprio nella giornata conclusiva – caratterizzata dall’assenza di vento -, ha potuto festeggiare un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. A conquistarlo sono state Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, medaglia d’argento nel 49erFX. Il duo azzurro ha concluso la prova con un totale di 66.0 punti ed ha ottenuto la carta olimpica poiché le norvegesi Helene Næss e Marie Rønningen (oro con 58.0) erano già qualificate. A completare il podio le spagnole Tamara Echegoyen e Paula Barcelò (80.0).

Grande Italia anche nel Nacra 17, dove ben due equipaggi azzurri si sono messi una medaglia al collo. Per Ruggero Tita e Caterina Banti (secondi con 49.0) è arrivato l’argento mentre per Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (terzi con 52.0) il bronzo. Nessuna novità però in ottica Parigi 2024 visto che Tita e Banti avevano già staccato il pass lo scorso agosto vincendo i Mondiali in Olanda. Stavolta la vittoria è andata alla Gran Bretagna di John Gimson e Anna Burnet (41.0).

Infine, rammarico nel 49er per Simone Ferrarese e Leonardo Chistè, che hanno solo sfiorato il pass olimpico. I due azzurri si sono classificati al nono posto, ma la carta a cinque cerchi è andata all’Irlanda, ottava. L’ultima opportunità per volare a Parigi rimane dunque la Last Chance Regatta in programma il prossimo aprile in Francia