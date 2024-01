Bologna, Fenucci: “Stiamo trattando per Castro e Amian. De Rossi? Scelta di cuore, era un predestinato”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport da Dubai, sede dei Globe Soccer Awards 2023, l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha fatto il punto sul calciomercato dei rossoblù: “Castro è un giocatore che vogliamo portare qui al più presto ma la trattativa è complessa. Il Velez vorrebbe arrivare a una conclusione per giugno mentre noi lo vogliamo subito. Speriamo di trovare un accordo, anche se non sarà facile. Non si tratta però del nostro unico obiettivo. Un altro giocatore che stiamo seguendo è Amian, funzionale al nostro progetto, ma anche qui c’è distanza tra la nostra offerta e la richiesta dello Spezia. Per esperienza, penso che si definirà solo nelle ultime ore di mercato“.

“Zirkzee? E’ cresciuto molto ed è indubbiamente uno dei migliori giovani d’Europa – ha proseguito Fenucci, per poi esprimere la sua opinione sull’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma – Era un predestinato. Ha avuto l’ottima scuola del padre, grande tecnico della Roma Primavera, e conosce benissimo sia l’ambiente che le dinamiche su cui ruota il club. Ha fatto una scelta di cuore e si tratta di una grande opportunità per lui. Sostituire Mourinho sarà però difficile, perciò lo aspetto un lavoro non semplice“.