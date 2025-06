Aryna Sabalenka continua a far sognare i propri sostenitori, un altro risultato straordinario al Roland Garros.

Gli appassionati di tennis italiani attendono con ansia le semifinali di domani. Nel primo pomeriggio toccherà a Lorenzo Musetti, che dovrà affrontare Carlos Alcaraz proprio come nelle semifinali agli Internazionali d’Italia. In serata, invece, sarà il turno di Jannik Sinner contro l’eterno Djokovic, che punta all’ennesima finale della sua carriera in un Grande Slam.

In mattinata ci sarà anche la semifinale del doppio nella quale saranno protagoniste Sara Errani e Jasmine Paolini. La vincitrice del singolo a Roma, purtroppo, è stata eliminata da Svitolina agli ottavi di finale del Roland Garros. Nel frattempo, Aryna Sabalenka è ufficialmente la prima finalista del torneo.

Sabalenka in finale, battuta Swiatek: c’è attesa per la seconda finalista

La numero uno al mondo si è imposta sulla tennista polacca per due set a uno. Tanta fatica nei primi due set: il primo vinto al tiebreak da Sabalenka, il secondo vinto 6-4 da Swiatek. Nel terzo set però, la bielorussa ha dominato l’avversaria e ha chiuso i conti con un sonoro 6-0.

Per la prima volta nella sua carriera, Sabalenka raggiunge la finale del Roland Garros. Adesso, però, l’obiettivo è la vittoria. C’è attesa per conoscere il nome della seconda finalista, nome che arriverà in serata al termine dell’incontro tra Boisson e Gauff. Sabalenka e Gauff si sono già affrontate nella finale del Master 1000 di Madrid poche settimane fa. La bielorussa ha conquistato la vittoria con un netto 2-0 sulla statunitense.