Monza, minuto di silenzio per Silvio Berlusconi prima della riunione del nuovo direttivo giovanili

Il direttore generale del Monza, Mauro Bianchessi, ha presieduto una riunione del nuovo direttivo del Settore Giovanile. Come comunicato dal club biancorosso, prima dell’inizio della riunione di presentazione della nuova struttura, ci sono stati i ringraziamenti ad Adriano Galliani e un commovente minuto di silenzio per ricordare il presidente Silvio Berlusconi. Il responsabile sarà Francesco Panzerini, storico collaboratore di Mauro Bianchessi, con cui aveva lavorato già all’Atalanta, al Milan e poi alla Lazio.

Per quanto riguarda l’attività di base la scelta è ricaduta su Riccardo Monguzzi, ex calciatore del Monza, che negli ultimi anni ha allenato le formazioni biancorosse Berretti, Under 18, Under 17 e Under 16. La Primavera, promossa nel campionato di Primavera 1, sarà coordinata dall’ex attaccante Sergio Floccari. Innesto importante anche a coordinamento dell’attività femminile, con la nuova responsabile Roberta Antignozzi, che aveva già ricoperto lo stesso ruolo al Milan, di cui era stata anche calciatrice e allenatrice.