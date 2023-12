Inter, l’ex presidente Pellegrini: “Lautaro il più forte al mondo. Scudetto? Sarò Derby d’Italia”

“Martinez è il più forte al mondo, vede la porta come pochi. In lui vedo un uomo vero, oltre che un grandissimo giocatore. Thuram? I grandi giocatori sono appetibili”. Così Ernesto Pellegrini, storico presidente della squadra nerazzurra, dice la sua sulla coppia di attaccanti interista intervenuto a “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento. Poi un aneddoto su Lothar Matthaus: “Vincemmo la coppa Uefa e lui mi disse che sarebbe andato al Real Madrid, poi riuscii a convincerlo perché i giornali il giorno dopo non uscivano e la notizia non venne fuori. Gli ho dovuto ritoccare lo stipendio, ma lui ambiva ad andare in un’altra grandissima squadra”, aggiunge Pellegrini.

“Sarà derby d’Italia fino alla fine, la classifica dice questo. La Juventus è lì, non perde punti, crede nella vittoria ed è anche un pochino fortunata. Non è una critica, ma una realtà perché quando si vince al 95° la fortuna c’è anche se bisogna meritarsela lottando e credendoci. Bisognerà stare molto attenti a questa Juventus perché è forte in difesa e non prende gol”. Poi una riflessione sul campionato di Serie A. “Il calcio si è livellato, vedi il Bologna o il Sassuolo. Ci sono squadre che possono competere con le grandi quindi significa che il livello del calcio sta migliorando”, conclude Pellegrini.