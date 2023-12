Tennis, Nadal e Alcaraz si sfidano in un match d’esibizione a Las Vegas: diretta esclusiva su Netflix

Tramite i propri canali ufficiali, Netflix ha reso noto che trasmetterà in esclusiva un match d’esibizione tra Rafa Nadal e Carlos Alcaraz, in programma il 3 marzo 2024. Il “vecchio” e il “nuovo” del tennis spagnolo (e mondiale) si affronteranno in quel di Las Vegas in un evento denominato “El Slam de Netflix“, che andrà in scena a inizio marzo, dunque pochi giorni prima del Masters 1000 di Indian Wells. “Due superstar del tennis. Un incontro epico. Trasmesso in diretta su Netflix” si legge sui social della piattaforma di streaming.

