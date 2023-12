Manchster United-Bayern Monaco, Ten Hag: “Non siamo continui, ma possiamo battere chiunque”

“Questa squadra mi dà speranza. Non siamo continui ma abbiamo offerto anche ottime prestazioni. Quando siamo al meglio, possiamo battere chiunque. Lo abbiamo visto col Chelsea, con l’Everton, col Galatasaray. E non sono passati tre mesi: col giusto atteggiamento e il giusto spirito possiamo farcela. E poi l’Old Trafford non è un bel posto per gli avversari, sappiamo che i tifosi sono sempre al nostro fianco ma sta anche a noi trascinarli”.Sono le parole di Erik Ten Hag, tecnico del Manchester United, alla vigilia del match da vincere a tutti i costi contro il Bayern Monaco. Inoltre, i Red Devils devono sperare anche nel pareggio fra Galatasaray e Copenhagen per passare il turno in Champions League.

“Come mettere fine agli esoneri? E’ responsabilità nostra, lo sappiamo bene. Nello spogliatoio ci sono caratteri forti, non è come quando c’erano altri allenatori, quando a volte si creava un ambiente tossico. Siamo assolutamente col mister”. Scott McTominay, uno dei migliori nel corso di questa stagione e presente anche lui in sala stampa, assicura che non ci sono spaccature nel Manchester United e che la squadra è al fianco del tecnico.