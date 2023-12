Inter, report dall’infermeria: Dumfries brucia le tappe. Dimarco e Lautaro torneranno alla Befana

Denzel Dumfries corre verso il rientro. L’esterno olandese dell’Inter vuole ritornare nel più breve tempo possibile ed infatti, dall’infermeria nerazzurra, arrivano buone notizia circa il rientro in gruppo di Dumfries. Infatti, l’ex PSV non ha smesso di allenarsi neanche nel giorno della vigilia del Natale, ed oggi nella ripresa degli allenamenti ha fatto tutto il lavoro giornaliero con il resto della squadra.

Cose diverse invece per Lautaro Martinez e Federico Dimarco, i cui tempi di recupero saranno sensibilmente più lunghi. Infatti per i due titolarissimi di Inzaghi si prospetta un reintegro nel match della Befana, quando nel lunch match, al Meazza arriverà l’Hellas Verona di Baroni. Per il momento sia per il Toro che per l’esterno anche della Nazionale Italiana, solo fisioterapia.