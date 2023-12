La IFFHS premia Haaland: miglior giocatore al mondo davanti a Mbappé e Messi

Haaland è il miglior giocatore del mondo del 2023 secondo la IFFHS, la Federazione internazionale di storia e statistica del calcio. Il centravanti del Manchester City, che in questa stagione ha vinto Champions League, Premier, Mondiale per club, FA Cup e Supercoppa Uefa, ha raccolto un totale di 209 punti. Secondo posto per Mbappé, quasi doppiato con 105 punti, e terzo posto per Messi con 85 punti.