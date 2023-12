Coppa del mondo ciclocross 2023: Van der Poel fa 4 su 4, secondo Van Aert

Quarta vittoria in altrettante partecipazioni stagionali nella Coppa del mondo di ciclocross 2023 a Gavre per Mathieu Van der Poel, che oggi si è imposto nella decima prova competizione belga. Il doppio campione del mondo, in questa specialità e su strada, ha dominato la gara imponendosi davanti all’eterno rivale Wout Van Aert. Il belga si è piazzato secondo a 36″ dall’olandese. Terzo in rimonta il britannico Tom Pidcock.