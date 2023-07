Tour de France 2023: maxi caduta di gruppo causata dal cellulare di uno spettatore (VIDEO)

di Giorgio Billone 51

Maxi caduta nel gruppo nel corso della quindicesima tappa del Tour de France 2023, la Les Gets-Saint Gervais Mont Blanc di 179 chilometri. Dopo aver percorso 50 km molto ondulati con tante salite – e tante altre ce ne saranno ancora – arriva questo maxi incidente in gruppo. Coinvolti almeno cinquanta corridori, anche se soltanto alcuni di loro finiscono a terra, e tra questi purtroppo c’è Egan Bernal. A far rabbia, il fatto che la caduta sia stata innescata da uno spettatore maldestro che ha allungato il braccio per riprendere i corridori col suo cellulare urtandone inavvertitamente uno, che finendo giù ha fatto finire a terra altri corridori. La maglia gialla Jonas Vingegaard ha rischiato di rimanere coinvolto come nello scontro di ieri, per fortuna è riuscito a divincolarsi all’ultimo istante.