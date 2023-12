Basket, Varese: rescissione consensuale con Cauley-Stein

Si separano le strade di Varese e Willie Cauley-Stein. La società lombarda ha infatti annunciato in una nota la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore, arrivato alla Openjobmetis questa estate. All’ala ex Dallas Mavericks e Sacramento Kings “vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso durante il periodo di permanenza con la maglia biancorossa e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera“.