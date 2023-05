Golf, PGA Tour: Grillo vince il Charles Schwab Challenge 2023, terzo Scheffler

E’ l’argentino Emiliano Grillo (67 65 72 68) a conquistare il Charles Schwab Challenge 2023, torneo del PGA Tour di scena a Fort Worth, Texas. Battuto allo spareggio grazie a un birdie alla seconda buca l’americano Adam Schenk (66 67 67 72), che aveva concluso le 72 buche regolamentari con 272 (-8), proprio come il sudamericano. Un capolavoro al play-off gli ha però regalato il successo a Grillo, che torna a conquistare un titolo sul PGA Tour dopo circa otto anni. Grazie a questo risultato incassa 1 milione e 556mila dollari, risalendo al 42° posto del ranking.

Terzo posto con 273 (-7) ma tanti applausi per il numero uno del mondo, Scottie Scheffler, che alla buca 8 si è inventato una ‘hole in one’. A pari merito con lui l’inglese Harry Hall. Sesto invece il campione uscente Sam Burns con 275 (-5). Appuntamento ora in Ohio, a Dublin, per il The Memorial Torunament, in programma dall’1 al 4 giugno.