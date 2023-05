Tennis, Alcaraz e il messaggio di stima per Nadal: “Spero possa ritirarti come il grande campione che sei”

Qualche ora fa Rafael Nadal ha annunciato il suo forfait dal Roland Garros e, soprattutto, il ritiro dalle competizioni al termine del 2024 e ora lo spagnolo sta ricevendo diversi messaggi di solidarietà e stima da parte dei suoi colleghi. Tra questi c’è il connazionale Carlos Alcaraz che, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto fare una dedica al suo mentore: “In bocca al lupo Rafa! È molto triste per tutti sapere che non potrai essere al Roland Garros e che non puoi continuare a giocare quest’anno. Spero che il 2024 sia una grande stagione per te e che tu possa ritirarti come il grande campione che sei!”.