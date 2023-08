Inter, si cerca il rinforzo in difesa: il Tottenham apre al prestito di Tanganga

L’Inter nelle ultime ore di mercato è scatenata sul mercato. I nerazzurri hanno chiuso per l’arrivo di Sommer e di Samardzic ed in attesa dell’attaccante, stanno cercando anche di chiudere nel più breve tempo possibile l’arrivo di un difensore, soprattutto dopo gli acciacchi di Acerbi.

Secondo Sky Sport, il profilo di Japhet Tanganga potrebbe essere un nome spendibile in vista mercato. Il difensore in uscita dal Tottenham non sarebbe una prima scelta di Simone Inzaghi, ma per risparmiare e fiondarsi poi con decisione sull’attaccante potrebbe arrivare a Milano. Gli Spurs hanno aperto al prestito del centrale diritto di riscatto. L’affare non è ancora entrato nel vivo, come testimoniato dai soli contatti tra Inter e Tottenham registrati nelle ultime ore, ma Tanganga resta un’ipotesi di mercato.