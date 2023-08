Psg, ecco Goncalo Ramos: “E’ un orgoglio entrare a far parte di un club così prestigioso”

In casa Paris Saint-Germain durante questa sessione di calciomercato ci sono stati diversi cambiamenti e, uno di questi, riguarda l’arrivo di Goncalo Ramos dal Benfica. L’attaccante portoghese si è presentato in conferenza stampa esprimendo tutta la propria soddisfazione per il trasferimento: “Sono molto felice. È un grande orgoglio e un enorme piacere entrare a far parte di un club così prestigioso. I miei parenti sono qui con me, è una nuova esperienza nella mia vita e nella mia carriera: vivremo pienamente questa nuova pagina. La presenza di tanti portoghesi qui ha giocato un ruolo importante. Ho visto quanto apprezzano il club, vuol dire che qui si trovano bene. Ed è importante per me in questa fase della mia carriera avere dei connazionali che possano aiutarmi a integrarmi. Ci sono anche i brasiliani, poi, che inevitabilmente mi aiuteranno”.

Ramos ha poi spiegato le motivazioni che lo hanno portato a scegliere i transalpini: “Ho scelto il PSG perché è uno dei club più grandi del mondo, con una delle squadre più forti in circolazione. C’è un allenatore che conosco e che il mondo intero conosce. Tutti questi fattori mi hanno aiutato nella mia decisione di unirmi al Paris Saint-Germain. Amo l’idea di scoprire un nuovo campionato e di allargare i miei orizzonti. Imparare il francese sarà decisivo per la mia integrazione. A livello collettivo, voglio vincere tutti i trofei possibili. Individualmente, invece, voglio aiutare il team il più possibile a raggiungere i propri obiettivi e lavorare sodo. Darò il massimo in ogni partita“.