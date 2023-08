Formula E, scultura con parti di auto da corsa danneggiate finisce all’asta

Bella iniziativa promossa dalla Formula E e dall’Unicef, che hanno deciso di mettere all’asta una scultura unica realizzata con parti di auto da corsa di Formula E utilizzate nell’ottava stagione. L’installazione è stata creata per sensibilizzare i giovani sull’impatto del cambiamento climatico. L’opera di 2,5 metri di diametro, intitolata Children’s Planet, è stata progettata e realizzata dallo scultore britannico Charles Elliot. Tale scultura è stata presentata in occasione dell’E-Prix di Londra, finale della nona stagione del campionato. I pezzi danneggiati delle vetture sono stati donati dalle undici squadre di Formula E nell’ambito della Formula E Teams Manufacturing Association; il loro riutilizzo evidenzia l’importanza della circolarità nella produzione e il sostegno di tutti al’Unicef.

La Formula E è stata la prima organizzazione sportiva internazionale a decidere di collaborare con Unicef in modo tale da combattere il cambiamento climatico con il sostegno del Safe and Healthy Environment Fund. I soldi che verranno raccolti attraverso l’asta contribuiranno al fondo per il clima, che aiuta a creare un pianeta in cui ogni bambino possa vivere in un ambiente sicuro, pulito e sostenibile, fornendo programmi educativi e sanitari a diretto beneficio di coloro che sono più colpiti dal cambiamento climatico.