Serie B 2022/2023, la Reggina torna a vincere: 2-1 al Modena. Como show col Cosenza

Riparte il Bari. E anche la Reggina torna a vincere dopo quattro sconfitte di fila. Nei piani alti della classifica di Serie B, in attesa del Genoa impegnato con la Spal, i pugliesi di Mignani si riprendono il secondo posto grazie alla vittoria per 2-0 sul Brescia targata Benedetti (21′) e Scheidler (93′). Torna a sorridere la Reggina di Inzaghi che si impone 2-1 sul Modena grazie ai gol di Pierozzi (26′) e Strelec (51′) in risposta al gol del momentaneo pareggio di Tremolada (39′). Il Palermo ferma il Sudtirol al Druso: Cisse sblocca il risultato dopo 5′, ma al 48′ è Soleri a fissare il risultato sull’1-1. Solo un punto per il Cagliari di Ranieri che non va oltre lo 0-0 in casa del Venezia (in 10 dall’87’ per rosso a Hristov). La Ternana in 10 uomini perde 2-1 in rimonta contro il Cittadella dopo essere passata in vantaggio con Diakite (33′). Dopo il rosso a Proietti al 56′, è di Crociata la doppietta (66′, 93′) che vale un punto. Successo e goleada del Como che travolge 5-1 il Cosenza. Fabregas serve l’assist per l’1-0 di Gabrielloni al 12′, ma Marras al 26′ pareggia. Un rigore di Cutrone (48′), un autogol di D’Orazio (46′), il sigillo di Ioannou (71′) e il secondo gol di Gabrielloni (76′) chiudono il match sul 5-1.

Risultati

Brescia-Bari 0-2 (21′ Benedetti, 93′ Scheidler)

Como-Cosenza 5-1 (12′ Gabrielloni, 26′ Marras, 45+3′ rig. Cutrone, 46′ aut. D’Orazio, 71′ Ioannou, 76ì Gabrielloni)

Reggina-Modena 2-1 (26′ Pierozzi, 39′ Tremolada, 51′ Strelec)

Sudtirol-Palermo 1-1 (5′ Cisse, 48′ Soleri)

Ternana-Cittadella 1-2 (33′ Diakite, 67′ Crociata, 93′ Crociata)

Venezia-Cagliari 0-0