Inter, Calhanoglu: “Non dobbiamo perdere punti, oggi abbiamao fatto bene”

Hakan Calhanoglu parla ai microfoni di DAZN dopo il 2-0 dell’Inter contro il Cagliari: “Non vogliamo fare gli errori commessi lo scorso anno, non dobbiamo perdere punti. Abbiamo preparato bene la partita, siamo contenti per il risultato. Mi piace giocare in questo ruolo, aiutare la squadra e dare sempre il massimo. Oggi abbiamo fatto tutto bene, siamo rimasti compatti. La società sta facendo un grande lavoro, ci sono più giovani, ma siamo forti e lo sappiamo. Non mi piace parlare di prima, andremo avanti step by step“.