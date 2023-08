Highlights e gol Salernitana-Udinese 1-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 32

Il video dei gol e degli highlights di Salernitana-Udinese, match valevole per la seconda giornata della Serie A 2023/2024. Allo stadio Arechi di Salerno primo tempo equilibrato e bloccato con gli ospiti che fanno qualcosina in più, ma Ochoa si supera facendo una gran parata. Ad inizio secondo tempo la partita si sblocca con l’inserimento vincente di Lazar Samardzic che sigla la rete dello 0-1. La Salernitana però reagisce e, con il passare dei minuti, aumenta il ritmo: Candreva inventa per Dia, l’attaccante non sbaglia e batte Silvestri. Il finale è un assedio totale dei ragazzi di Paulo Sousa: prima Martegani impegna Silvestri ad una grandissima parata, poi Candreva ha la grande possibilità del 2-1. L’Udinese stringe i denti e porta a casa il punto.

