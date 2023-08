Highlights e gol Rayo Vallecano-Atletico Madrid 0-7, Liga 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 9

Gli highlights e i gol di Rayo Vallecano-Atletico Madrid, sfida valevole per la terza giornata di Liga 2023/2024. Gli uomini di Simeone ottengono la seconda vittoria in tre incontri di campionato, dominando con un sonoro 7-0 in trasferta gli avversari odierni. Doppietta per Morata, ma in rete anche un’altra conoscenza della Serie A come l’argentino Molina.