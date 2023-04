Inter, Bloomberg: proprietario Leeds Radrizzani valuta offerta 1 miliardo per acquisto

Il proprietario del Leeds United, club della Premier League inglese, sta prendendo in considerazione di fare un’offerta per l’Inter dal valore stimato di 1 miliardo di euro. A portare avanti l’offerta sarebbe Andrea Radrizzani, proprietario di una quota di maggioranza del club inglese, che insieme ad gli investitori stanno valutando l’offerta per la società nerazzurra. A riportare la notizia il sito Bloomberg.