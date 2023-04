Juventus-Sporting, Gatti: “Dedico il gol a mio nonno che è mancato a dicembre”

“Emozioni? Non so neanche come spiegarlo a parole. Dedico questo gol a mio nonno, che è mancato a dicembre, e alla mia ragazza per esserci sempre stati“. Questo il commento a caldo di Federico Gatti, autore del gol vittoria in Juventus-Sporting e intervenuto ai microfoni di Sky Sport a fine partita: “Si tratta di un piccolo passo. E’ tutto aperto, a ritorno andremo là e sarà durissima. Oggi Perin ci ha salvato all’ultimo secondo, abbiamo rischiato tantissimo e poteva cambiare tanto. Ci è andata bene ma non possiamo rischiare così tanto“.

Infine, alla domanda su quanto sia cresciuto negli ultimi tempi Gatti ha risposto: “E’ stato un salto enorme, ci voleva un periodo di adattamento. Poi più gioco e più prendo confidenza, anche fisicamente sto sempre meglio e i compagni mi mettono nelle condizioni migliori. Il merito va a loro e al mister“.