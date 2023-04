Volley, semifinali Playoff Superlega 2022/2023: Trento si prende gara-1, sconfitta 3-0 Piacenza

Nella partita valevole per la prima giornata delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2022/2023 di volley maschile, l’Itas Trentino sconfigge con un sonoro 3-0 (25-23, 25-22, 25-18) la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, unici a non necessitare di una gara-5 durante il primo turno di playoff, proseguono il loro ottimo momento e partono bene nella serie. Niente da fare per i biancorossi di Massimo Botti, reduci dall’incredibile rimonta contro Modena da 0-2 sotto nella serie e da 0-2 anche in gara-5, ma spazzati via alla BLM Group Arena di Trento.

CRONACA – Primo set in cui Piacenza è stata a lungo avanti ed ha gestito bene il vantaggio. Un paio di gravi errori nel finale, tuttavia, hanno permesso a Trento di rientrare. L’Itas non se lo lascia ripetere due volte e, dopo aver impattato sul 22-22, grazie a uno sprint finale s’impone per 25-23. Fatale un errore di Lucarelli sul set point. Anche nel secondo parziale regna l’equilibrio e nessuna delle due squadre riesce ad andare in fuga. I colpi di scena non mancano, così come i ribaltamenti di fronte, ma a spuntarla è ancora la squadra di casa, che prevale con il punteggio di 25-22. A chiuderla è Michieletto con un attacco potente. Infine, a senso unico la terza frazione in cui la Gas Sales non riesce ad opporre resistenza e accusa subito un ritardo significativo. Nonostante i vari tentativi di rimonta fino alla fine, il gap è davvero significativo e non riesce ad essere ricucito. Trento s’impone dunque per 25-18 e inaugura nel migliore dei modi la serie.