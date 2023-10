Inter, Ausilio: “Fra Thuram e Lukaku scelgo il primo. Anche quando sono arrivate altre società lui ci ha scelto”

Piero Ausilio ha costruito insieme a Beppe Marotta un’Inter competitiva in Italia ed in Europa. Il dirigente nerazzurro ha voluto lanciare alcune stoccate a Lukaku ed al Milan, parlando di Marcus Thuram rinforzo arrivato nella precedente sessione di mercato.

Queste le parole di Ausilio ai microfoni di Il Pertini Radio dopo aver ricevuto la Speciale Spiga d’Oro 2023: “Qui a Cinisello sono nato e cresciuto, con i miei genitori e mio fratello. Qui poi ho conosciuto la donna con cui sono stato tanti anni e che mi ha dato due figli meravigliosi. Soprannome Piero da Cinisello? Mi basterebbe Piero, ormai però dopo lo scherzo delle Iene mi riconoscono di più in giro per quello che per tutto il lavoro fatto. È stato divertente, istintivo rispondere così in quel momento, non so come mi sia uscita, è diventata un po’ un meme ho visto. Premio? Lo trovo ancora più speciale col pallone, ha caratterizzato tutta la mia vita tra calciatore e dirigente, ormai sono da 40 anni nel mondo del calcio“.

Sull’avvio di stagione: “Positivo, non era facile, tutte le stagioni iniziano con difficoltà. La vera difficoltà è stata iniziare avendo cambiato 12 giocatori, i rischi ci sono quando cambi tanto, pur avendo perso gente come Handanovic e D’Ambrosio. I nuovi si sono calati benissimo nella realtà, con qualche inciampo, ma fanno parte del percorso”.

Fra Thuram e Lukaku: “La mia risposta è molto più semplice rispetto a quella di Marotta. Thuram assolutamente perché è un ragazzo che ha voluto l’Inter, l’ha scelta almeno quanto noi abbiamo scelto lui. Già 2 anni fa avevamo chiuso l’operazione con lui, poi si fece male a pochi giorni dall’accordo. Ma non ci siamo mai dimenticati di lui e lui evidentemente non si è mai dimenticato di noi. Anche quando sono arrivate altre società, che ora negano di averlo trattato e invece ci sono state, lui ha scelto l’Inter come l’Inter ha scelto lui”.