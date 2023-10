Juventus, si rivede Pogba sui social. Il post della moglie: “Sempre insieme” (FOTO)

Lascia ben sperare il sorriso di Paul Pogba, immortalato in una foto insieme alla moglie Zulay pubblicata da quest’ultima su Instagram. Il centrocampista della Juventus aveva di fatto abbandonato i social dopo la sospensione per doping, una volta accertata la sua positività al testosterone. Finalmente però è tornato, seppur indirettamente, e l’ha fatto insieme alla consorte, che sotto le immagini in cui i due si abbracciano ha scritto: “Mai soli, sempre insieme“.

