Neymar ha parlato a O Globo del suo addio e di quello di Messi al Psg con l’arrivo in Arabia Saudita alll’Al Hilal: “A Parigi gli ultimi anni era un inferno. Il pubblico e il club non ci hanno mai sostenuto. Messi non meritava di andarsene così. Per tutto quello che è e per quello che ha fatto. È stato accusato ingiustamente. Ma sono felice che abbia vinto il Mondiale”.